電影《殺手餐廳》於今（20日）在台上映，導演蜷川實花繼《惡女花魁》、《惡女羅曼死》後，再度大展其獨有的「蜷川式美學」，上月才來台灣的她，這次帶著睽違7年的新作來台宣傳，不禁大呼：「有種回家的感覺！」，頻繁來台超過40次的蜷川出國常忘東忘西，有一次忘了帶護照沒搭上飛機，笑稱若來台買房置產會方便許多。她在記者會上透露理想型，給人華麗印象的她卻自曝總喜歡沒路用的魯蛇男，引起一陣驚呼。

蜷川表示全片最喜歡藤原龍也飾演的角色龐貝羅，「外表冷酷但內心體貼，這個反差感用日文形容就是『傲嬌』吧！」行事風格總是強烈的她被問起理想型時，卻自曝：「老實說我總是喜歡上沒用的男人，面對那種外表冷漠卻對人溫柔的魯蛇，我實在不知如何招架。」還透露手上有4至5部電影作品正在發展階段，其中1個主題就在探討魯蛇男，笑稱下部作品不會讓影迷再等7年了。

藤原龍也所飾演的龐貝羅，也被蜷川視為該片不可或缺的演員，沒了他電影就不成立，「他飾演的角色性格設定非常內斂，不能展現太多外放的個性，而感情也不能輕易外漏，使得演出難度相當高。如果本身表現不好電影就會不成立。不過他卻駕馭的非常好，同時和我討論很多場戲如何演出，給我很多靈感，很感謝他有這麼完美的演出。」她感性地表示藤原龍也非常可靠，給她強烈信賴感。

蜷川實花來台宣傳電影《殺手餐廳》。（天馬行空提供）

蜷川實花過去曾在上海策劃個人主題的複合式酒吧，她也透露未來有機會也想在台北開設主題餐廳，讓影迷可以朝聖她專屬的繽紛世界，她也笑著坦言自己對每件事都相當執著，所以這家餐廳很有可能要價不斐，會花了很多錢。

《殺手餐廳》大咖雲集，除了藤原龍也擔綱男主角，過去曾拍攝合作的新生代混血女星玉城蒂娜則擔任女主角，漥田正孝、本鄉奏多、齋藤工、小栗旬、土屋安娜、真矢三嬉等知名演員更不計形象加盟演出，導演蜷川也採信任方式讓演員自由發揮演技，許多即興演出的效果出乎意料精彩。

該片在日上映創下22億日圓（約新台幣6.2億元）票房佳績，更有影迷像是中毒般看了30-40次，令蜷川十分吃驚。在當地還特別舉辦「應援場次」，許多粉絲拿著代表不同角色的七彩燈牌應援，風靡程度甚至出現「二次創作」，許多人cosplay角色扮演、繪畫同人誌、小說文字再創作，蜷川也期待台灣觀眾觀後也如此喜愛本片。該片今天起在台上映中。

(中時 )