金門縣府規畫與特產業者協力打造購物月，吸引陸客蜂擁來到。圖為陸客必遊景點之一「邱良功母節孝坊」。（李金生攝）

大陸自今（20）日起恢復離島自由行簽注申請，金門縣府也推出系列旅遊活動，期待攜手旅遊觀光業者，協力打造屬於金門的購物月，再現往年「十一長假」陸客穿梭來去的榮景。

縣府觀光處指出，10月為金門旅遊的傳統大月，儘管兩岸關係微妙，但各方關切的「小三通」自由行已自9月20日恢復，大陸海西包括福建、廣東、浙江、江西4省20城市居民可於戶籍地辦證後，委託旅行社辦理入金證，或辦理落地簽，進入金門旅遊，適逢「十一長假」即將來到，旅遊人潮湧進可以期待。

縣府指出，10月中央推出秋冬獎助旅遊方案外，縣府也力推國內旅遊，加上「2019老兵召集令」邀請老兵重返英雄島活動也將熱鬧展開，以及眾所矚目的金門國家公園坑道音樂節、金沙鎮高粱老街風獅爺文化季，10月將會十分精彩。

縣府強調，小三通自由行的恢復，對金門觀光產業是一劑強心針，縣府希望藉此打造屬於金門的購物月，再迎來街頭陸客熙攘的榮景，日內將邀集特產、免稅店業者和商會，鼓勵業者加入以各種優惠方案迎接遊客，刺激消費的購物節活動。

業者透露，目前已有不少商家、旅宿規畫以打折、消費滿額送好禮、數人同行享優惠等方式迎客，配合縣府將10月購物節做好做滿。

(中時 )