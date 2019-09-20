一周內有2個國家與台灣斷交，再度於大陸網路上引起議論，但熱度已漸低，甚至大陸網民也出現慶賀外交勝利之外的不同聲音。微博上網民評論最多的大約區分2派，一派是不知斷交國在哪裡的「跟著台灣學地理」派，另一派是認為斷交國家是來搶錢或搶國慶閱兵貴賓席的「現實利益」派。連續2個國家邦交轉向大陸，反而讓網民的頭腦更加冷靜，相當令人意外。

如同過去大陸在與台灣的外交戰中有所斬獲時一樣，大陸網上議論多數仍是慶賀國家強大、台灣即將回歸的聲音。但這次在2周內索羅門群島與吉裡巴基先後與台斷交，前者的新聞還能上熱搜旁，後者的熱度就低了許多，明顯露出疲態。

大陸網友在微博上刊出為與台灣有邦交關係的國家位置圖。（圖／新浪微博）

雖然如此，新浪微博上對吉裡巴斯（陸譯：吉里巴斯）與台灣斷交仍有許多與過去相同的慶賀中國強大與消遣蔡政府的聲音。最明顯的就屬「跟著台灣學地理」類的評論：「感謝臺灣斷交部科普地理知識，讓我知道了有個國家叫吉里巴斯」，網上很多人都表示不知「吉里巴斯」在哪裡，有人錯看成與大陸關係極佳的巴基斯坦而嚇一大跳，有人則看成「基巴里斯」，還自稱「怎麼有這種名字？」

例如有網友稱，「這斷交跟收復失地似的，這個什麼基巴斯那個區域的都不知道啊，孤陋寡聞了」。還有把香港也聯繫起來，「香港給我們上了一堂愛國課，台灣給我們上了一堂地理課，感謝他們，社會主義青年感覺好累。」

而由於中共建政70周年將近，很多網友也把斷交與「十．一」國慶聯想在一起，有網民說，「為70年慶典添彩」、「這兩個國家是趕著70年大慶給送禮嗎？」「這些聽都沒聽說過的小國家，都是要趕在國慶閱兵前搶貴賓席嗎？」「還不是國慶到了，中央沒面子，花錢買友邦。否則咋那麼巧國慶斷交？」

另有大陸網友酸這些國家都是來要錢的，「這些小國看的都是錢，說白了拿錢說話」、「這些亂七八糟的小國家，還不如和台灣建著呢，繼續吸台灣的血」，有人則稱，台媒報導大陸與聖多美及普林西比與多明尼克建交花了數百或上千億美元，這些國家邦交轉向大陸後，「咱不知又要花多少錢，真叫人擔心㖏」。

有的網友則認為，斷交對台灣不見得有什麼壓力，他們說：「台灣有一百多個國家免簽啊，斷交有卵用，照樣周遊世界」、「5天斷2國，還是有點壓力。不過看了下台灣的免簽國，還是讓我們汗顏。」

(中時電子報)