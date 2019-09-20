怒驗連千毅直播賣的名牌包！

高雄檢警今(20日)上午會同保二總隊、經發局等單位，聯合稽查搜索「直播天王」連千毅位於鼓山的倉庫直播站，查獲疑似仿冒國際名牌商標商品，目前朝違反商標法進行偵辦。對此連千毅火速開直播，表示將針對媒體報導不實部分喊告，更放話若今天他賣假貨早就上新聞了，輪的到今日媒體來講？更稱早就有知名YouTube特地產品買拿去驗貨都沒問題。

連千毅口中的知名YouTuber就是擁有70萬人追蹤的烏鴉DoKa。烏鴉今年7月上傳連千毅名牌包驗貨影片，影片中他以5萬代價買下名牌包福袋，隨即拿去精品店驗貨，最後對方以一句「要是我的話我會收」，願意以6折收購這款全新Gucci包。

得知驗貨結果是真貨的烏鴉，也坦言心中放下了一顆大石頭，「我原本超怕花了錢，還被帶去請漢堡。」更稱若今天驗出來是假的，也算是對社會做一件好事，但驗出結果是真貨，也為連千毅洗刷冤屈。

連千毅今日在臉書發出嚴正聲明，「蘭庭精品聲明啟示：針對各媒體：報導不實。言明本公司所代銷久瑞企業進口之賓士行李箱為仿冒品，本公司將徑行提告，部份媒體記者，未查嚴明，混淆視聽，將求償所有之名譽損失！產品授權證明，將由律師呈報提告，請媒體記者，立即公開聲明道歉，絕不寬貸！」

(中時電子報)