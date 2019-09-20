鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參與2020總統大選連署，國民黨提名總統參選人韓國瑜副手問題備受關注。對此，國民黨提名新北市立委選舉第8選區（中和）參選人、市議員邱烽堯表示，「韓朱配」是勝選的最佳策略。

邱烽堯表示，不「韓朱配」僅可以整合黨內高層不同聲音，也足以撫平基層長久以來的焦慮感，對於團結勝選更是一劑強心針！

邱烽堯強調，從國民黨總統初選以來，基層民眾的焦慮感不曾斷過，在郭台銘宣布不會參選總統之後，他認為此時正是國民黨重整腳步、訂定策略，團結贏得勝選的起步。

邱烽堯表示，朱立倫曾任國民黨黨主席、行政院副院長、桃園縣長及新北市長，資歷完整，中央與地方的執政經驗完整，是擔任韓國瑜副總統的最佳人選。

邱烽堯強調，他大力主張「韓朱配」，結合韓國瑜的人氣魅力與朱立倫的執政能力，讓國民黨可以發揮最佳戰力，不僅能團結黨內大老、重振基層士氣，更可以讓社會大眾對國民黨重新執政的能力重拾信心。

(中時 )