家住苗栗後龍鎮大庄里的彭姓老翁，日前獨自開車外出欲往頭份，但因患失智症，車行至國道3號大山交流道就不知如何前行，竟停在匝道口長達20個小時，家人遍尋不著報警協尋。轄區竹南分局大山所員警巡邏經過發現，通知家人前來領回，解除一場虛驚。

大山派出所巡佐蔡明彬、警員林延龍，是在日前巡經3號國道大山交流道時，發現64歲的彭姓老翁站在汽車前，不知所措，員警下車關心，老翁表示要去頭份，但不知如何前往，因此從前一天下午快5點，就開著車在後龍地區繞行，一直無法到達目的地。

經員警查詢老翁身分，發現老翁已被家人報案為失蹤人口，家住後龍鎮大庄里一帶，員警立即聯絡家屬將彭姓老翁帶回，由於彭姓老翁近20個小時未進食，身體虛弱，員警先拿餅乾供老翁充飢。據老翁女兒表示，父親患有輕微失智症，平常很少出門，不知父親為何會開車出去，整晚找不到父親，家人十分焦急並報警協尋，家屬非常感謝警方協助尋回父親，今後將注意不讓父親開車出門。

(中時 )