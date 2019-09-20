劉姓男子去年底和高姓駕駛在國道發生行車糾紛，一怒之下超車內切又急煞，高男閃避不及撞上翻覆，被拋出車外慘死，劉男一度辯稱是要減速才會煞車，但路人證稱劉男刻意逼車，桃檢依過失致死罪嫌起訴劉。

41歲劉姓男子去年11月30日晚間9點多，開車行經國道一號林口B南向匝道路段時，與高姓駕駛發生行車糾紛，劉男一怒之下，先強行超車到高男的自小客貨車前方，再故意打右轉方向燈切入內側車道，又緊急煞車擋住高男去路。

高姓駕駛面對突如其來的狀況，閃避不及發生追撞，車子失控撞上出口匝道的護欄，小客貨車當場翻覆，高男被拋出車外、重摔在地，緊急送醫，仍因頭胸鈍挫傷併顱骨與多處肋骨骨折、血胸，宣告不治。

家屬悲慟提告，劉男一度辯稱是因為自己車速過快，才會緊急煞車，並非刻意要阻擋高男去路。但目擊路人指證劉男刻意逼車，又在高速行進路線緊急煞車，導致高男閃避不及發生追撞車禍，不採信他的說法，依過失致死罪嫌起訴。

(中時 )