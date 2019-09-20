新北市永和區公所為提升公務人員的手機影像製作技能並跟上時代潮流，特地邀請在地有線電視業者中嘉新視波有線電視到公所分享如何學會手機拍攝的技巧。（中嘉新視波有線電視提供）

新北市永和區公所為提升公務人員的手機影像製作技能並跟上時代潮流，特地邀請在地有線電視業者中嘉新視波有線電視到公所分享如何學會手機拍攝的技巧。（中嘉新視波有線電視提供）

近年來手機拍攝及影片製作課程非常的夯，新北市永和區公所為提升公務人員的手機影像製作技能並跟上時代潮流，特地邀請在地有線電視業者中嘉新視波有線電視到公所分享如何學會手機拍攝的技巧。

除了拍攝技巧外並透過APP的軟體將所拍攝的照片及影片，快速有效率的製作出一部活潑有趣的影片，完成的作品上傳至公所臉書粉絲專業，可以即時分享在地生活資訊、公所活動和市政紀錄，學員們還可以記錄個人的生活點滴。

永和區長胡合鎔表示，公所同仁通常拍出來的照片抓不到重點，希望透過這次的課程讓公所的人員在拍照的技巧上能提升，並且學習時下流行的影片製作，往後區公所辦理活動，都可以拍出美美的照片，並且可以將照片製作成影片上傳至永和區公所臉書粉絲專業，讓每一場活動的精華都可以分享給市民，讓市政服務更即時更有效率。

中嘉新視波總經理李寶慧說，非常感謝區長的熱情邀約，讓中嘉新視波有線電視有這個機會能與區公所同仁分享拍攝技巧、影片製作及社群分享技術。

今年中嘉新視波有線電視為了推廣媒體識讀及第三頻道公用頻道的推廣，積極走入鄰里社區，對象包含銀髮長者、新住民親子、一般民眾，已辦理數十場的手機拍照影像製作課程，就是要讓民眾可以利用我們第三頻道公用頻道這個大平台，讓更多人可以看見，也希望這次大家學習以後，能為公所辦理的活動加分或是紀錄美好的事物。

(中時 )