2019金馬影展又一波超強片單今（20日）公布，包括剛在多倫多影展拿下觀眾票選第一名、被視為明年奧斯卡大熱門的《兔嘲男孩》，演出陣容包括「黑寡婦」史嘉莉喬韓森（Scarlett Johansson）、奧斯卡最佳男配角山姆洛克威爾（Sam Rockwell）、「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）等一票好萊塢明星加入，由「金馬常客」塔伊加維迪提（Taika Waititi）自導自演新片。

自導自演的還有「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）的《白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇》，他挖掘了烏克蘭芭蕾舞星奧利格伊凡科（Oleg Ivenko），初登銀幕便飾演傳奇舞星紐瑞耶夫。以《變形金剛》走紅、近年飽受爭議的西亞李畢福（Shia LaBeouf）也以自己成長經驗為藍本編寫了《我的寶貝男孩》，並找來金獎提名的新生代演員盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）和天才童星諾亞朱佩（Noah Jupe）分飾青年與少年時期，揭開好萊塢鎂光燈下的心底傷痕。

《我的寶貝男孩》揭開好萊塢鎂光燈下的心底傷痕。（金馬執委會提供）

《新世紀福爾摩斯》的「華生」馬丁費里曼（Martin Freeman）在愛情喜劇《愛情，突然睡著》飾演一個太歡樂就會暈厥的男人，為此不敢放膽談戀愛。《比悲傷更悲傷的假期》由《艾瑪的禮物》導演史凡泰迪肯執導，該片讓床頭人面對傷痛，猶豫要撕裂還是忘記。

影后紀錄保持人伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert ）和舊愛新歡共聚一堂的《仲夏家庭絮語》；多位歐洲影帝影后聯袂演出的愛情心理劇《寂寞診療室》；兩度金棕櫚得主泰倫斯馬力克的詩意鉅作《隱藏的生活》，這3部作品都是本屆坎城影展的正式競賽片。而最終擒下坎城影展最佳劇本、酷兒金棕櫚的《燃燒女子的畫像》，由法國影后阿黛兒艾奈爾（Adele Haenel）、諾耶米梅蘭特（Noémie Merlant）演繹的同志愛戀，大獲好評。

超級影后伊莎貝雨蓓和舊愛新歡共聚一堂的《仲夏家庭絮語》。（金馬執委會提供）

其他同志電影，包括《亞洲瘋狂富豪》男主角亨利高汀在《輕輕搖晃》導演許泰豐的新片《雨季來臨前》追尋他的根源與性向，展現不同以往的內斂演技。還有喬治亞同志電影《然後我們跳了舞》則在代表國家的民族舞團裡引爆同性情慾，影壇新星雷凡喬巴克阿尼超吸睛的演出，更在坎城影展首映時博得滿堂喝彩。

以《真寵》把奧莉薇雅柯爾曼送上奧斯卡影后寶座的希臘導演尤格藍西莫，最新驚悚短片《模仿客》找來麥特狄倫主演。奧斯卡影帝馬修麥康納擔綱的《海邊沒有派對》，還有史奴比狗狗、柴克艾佛隆、喬納希爾、馬丁勞倫斯一起瘋狂演出。本屆坎城影展「導演雙週」單元的開、閉幕片《鹿皮奇談》、《我的情敵是冰箱》也都在本屆影展片單之列，2019台北金馬影展將於11月7日至24日舉行。

(中時 )