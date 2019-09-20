蘇富比台北預展有三大美鑽，分別是10克拉的粉紅鑽戒指、 Anna Hu的「敦煌琵琶」黃鑽項鍊和一枚80.88克拉的鑽石，奢華破表。（盧禕祺攝）

台灣珠寶設計師胡茵菲Anna Hu的「敦煌琵琶」黃鑽項鍊登上蘇富比秋拍，起拍價7800萬港元。（Sotheby's提供）

台灣珠寶設計師胡茵菲Anna Hu與大提琴家馬友友日前在香港蘇富比合奏演出，為「絲路音樂」系列珠寶登上拍賣會暖場。（Sotheby's提供）

蘇富比台北預展領拍珠寶為一只逾10克拉的粉紅鑽戒指，起拍價1.5億元港元。（Sotheby's提供）

百達翡麗稱霸蘇富比秋拍，一只Skymoon Tourbillon型號5002粉紅金雙表盤腕表為領拍之作，起拍價700萬港元。（Sotheby's提供）

首度登上拍賣會的常玉鉅作《曲腿裸女》，備受藝壇注目。（Sotheby's提供）

蘇富比（Sothebys）香港秋拍台北預展於今明（21、22日）兩天在台北華南銀行國際會議中心登場，今年珠寶類因台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）的作品登上拍賣會，備受矚目，鐘表類一如以往，百達翡麗稱霸的局勢依舊不變，藝術類則是百家爭鳴，首登拍賣會的常玉鉅作《曲腿裸女》、奈良美智的巨幅畫作《背後藏刀》初登場試水溫，讓人眼睛一亮。

台灣珠寶設計師胡茵菲日前在香港蘇富比總部發表「絲路音樂」系列珠寶新作，並與知名大提家馬友友一起舉辦大提琴演奏會，馬友友與胡茵菲有師徒之緣，27年前曾指導過胡茵菲，如今師徒同台以琴聲為拍賣會暖場，更添佳話，其中「敦煌琵琶」黃鑽項鍊鑲嵌一枚破100克拉的黃鑽，起拍價為4000萬港元。

除了Anna Hu的「敦煌琵琶」黃鑽項鍊，秋拍會上還有一枚破10克拉的粉紅鑽戒指，起拍價1.5億港元，以及一枚80.88克拉祖母綠型切割的鑽石，起拍價為7800萬港幣，三顆稀世美鑽爭輝，閃爆台北預展。

鐘表近來在拍賣會佔有舉足輕重的角色，這場秋拍的領拍之作為百達翡麗的Skymoon Tourbillon型號5002粉紅金雙表盤腕表，具備大教堂音簧三問、陀飛輪、萬年曆、恆星時間顯示、星體移動蒼穹圖、月相及月行軌跡等12項複雜功能，起拍價為700萬台幣。另一只百達翡麗型號5020鉑金萬年曆計時腕表，具備月相、閏年、24小時顯示及特別藍色表盤及夜光徽紋，起拍價為450萬港幣。

今年藝術類的拍品風格十分多元，除了趙無極「甲骨文時期」的代表作《21.04.59》之外，首度登上拍賣會的常玉鉅作《曲腿裸女》、奈良美智大幅畫作《背後藏刀》也備受注目，是否會創出新高價，令人期待。

(中時 )