台灣接連喪失邦交國，面對斷交潮，外交系體尚無反制之道。政院人士表示，經過一兩個月的籌備，行政院政務委員唐鳳25日將啟程前往紐約參與活動，期間將與多個友邦高階官員會晤，預料可發揮鞏固邦誼的作用。

政院人士說，每年聯合國大會開議期間，外交部都會舉辦周邊活動，去年唐鳳也有參加效果相當良好，因此今年再度邀請唐鳳出席相關活動，唐鳳預計25日啟程，27日以主講人身分出席紐約哥倫比亞大學出席學生會組織舉辦的「永續發展目標創意解方青年論壇」，28日則將與台僑座談，期間還會參訪知名企業。

政院人士表示，唐鳳這次將帶今年「總統盃黑客松」優勝隊伍媽祖抵家、銀髮天使團隊代表3人訪美，唐鳳將在紐約哥倫比亞大學及與台僑座談時，介紹及推廣兩個團隊。

至於跟友邦哪些高階官員會面，政院人士說，行程早在一兩個月前就已安排妥當，但因較具敏感性，目前不便對外透露。

(中時 )