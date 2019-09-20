許伯鑫（左）與曾吉賢（右）展示當時台中霧峰光復國中操場的照片。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

九二一震災距今整整20年，台南藝術大學紀錄所自即日起至10月8日於校內舉辦「九二一：重返20年，靜照展覽暨紀錄片放映工作坊」，展示南藝大紀錄所師生於事發第一時間深入各地災區所紀錄並留存的影像，透過靜、動態影像回顧災難的發生和重建，別具意義。

本回顧展包括靜照展覽和影像放映兩部分，靜照展覽精選了20幀紀實攝影，聚焦南投中寮，依「災變」、「傷痕」、「銘記」、「重生」脈絡敘事。學員陳佑禎外婆家即是在受災最為慘烈的永平路，再次看到災難當時的照片，讓他感嘆，「小時候還沒什麼記憶，現在看到照片才感到恐怖。」

紀錄片放映則包含了匯聚紀錄所師生拍攝的素材，包括1999年10月由張照堂老師剪輯構成之《患難與啟示》，以及許伯鑫導演蹲點南投，於2001年所完成的《家園：921地震中寮紀事》。

南藝大紀錄所所長蔡慶同表示，以「靜照展覽」以及兩部紀錄片的放映搭配座談，再次重返九二一，一方面凸顯「紀錄是作為未來的歷史影像、維護是保存過去的音像紀錄」之概念，另一方面也藉此反思：在進行災難的紀錄（九二一、八八風災）之餘，是否創造出另一場紀錄的災難？

導演許伯鑫表示，慶幸當時立刻行動，進入災區以錄像紀錄災變，才能有如今比起口語敘述，更加有溫度及細節的影像檔案。

921影像展靜照展覽目前於南藝大紀錄所展出，將展至10月8日，隨後該批影像將移至台南市南門電影書院對外展示，開展日期敬請追蹤該館最新訊息。

(中時 )