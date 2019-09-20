Jessi今在機場走下衣失蹤風格。（圖／取自《Newsen》韓網）

30歲女星Jessi是美籍韓裔女歌手，15歲她搬回韓國，2005年正式出道，作風洋派的她今(20日)穿著一件白色寬鬆T恤現身機場，一舉手和媒體打招呼便露出黑色底褲與微笑美尻線，引發外界熱議，稍早她在IG澄清並不是沒穿，下半身有穿一件黑色內搭褲，要網友別小題大作。

Jessi於17歲時在韓國出道，和少女時代的成員Tiffany及前成員Jessica是外國語學校的同學，過去Jessi曾在節目上大方分享整形史，直說自己過去的眼睛是一對細小的鳳眼，為了好看去割了雙眼皮和隆鼻，手術後她看到自己傷痕累累的臉忍不住大哭，自覺像怪物，坦率承認動刀的態度獲得不少網友好評。

今Jessi現身機場，總不吝分享好身材的她上半身穿著白T，下半身僅穿底褲，屁股曲線若隱若現，引發網友討論，批評說：「過分裸露」、「這不是下衣失蹤，是沒穿下衣」、「她走歐美路線很不care這些吧」、「沒伸手還沒發現」，而Jessi稍早開直播回嗆網友，說：「我有穿內褲，OK？」，嗆辣否認過度裸露。

(中時電子報)