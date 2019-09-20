林俊傑（JJ）全新單曲〈將故事寫成我們〉，20日凌晨數位上架即成為微博熱搜，新曲強勢來襲被歌迷開玩笑，指周杰倫與五月天的阿信聯手推出新歌，讓身為「奶茶三劍客」的JJ不開心，改邀方文山填詞合作；有趣的是，該曲甜蜜又暖心的歌詞，令不少粉絲直呼「催婚效果比父母都管用」、「JJ是跟民政局（戶政事務所）合作嗎？誰聽了不想結婚」。

JJ創作才華備受肯定，日前再獲第24屆新加坡詞曲版權協會頒發三大獎項，包括「年度本地歌手」及「年度本地歌曲創作人」，並以〈不為誰而作的歌〉拿下「年度本地中文流行歌曲」，頒獎典禮當天，因JJ正在海外巡演不克前往，由他的高中同學兼好友洪俊揚陪同林爸爸上台領獎。

新加坡詞曲版權協會所頒發的「年度本地歌曲創作人」，以年度最高稅收的本地歌曲作者獲獎，而「年度本地中文流行歌曲」，則以年度最高稅收的本地中文流行歌曲奪得；JJ曾連續7年獲「年度本地歌手」，去年此獎項取消、今年重設仍由JJ獲得。

林俊傑20日凌晨推出新單曲。（JFJ Productions提供）

(中時 )