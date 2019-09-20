日演員綾瀬遙近來主演日劇收視疲軟，她擔任第一女主角的NHK電視台第58部大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》，雖有中村勘九郎與阿部貞夫雙主演以及豪華演員陣容，但收視率仍呈低空飛行狀態。日爆料雜誌《週刊實話》指出F罩杯的她為挽救人氣，可能會藉「讓人發出『哇』聲程度的養眼寫真。

綾瀨遙寫真演出作品。（取材自網路）

寫真女星出身的綾瀬遙身高165cm、三圍B88・W61・H91以及F罩杯美胸為她最大武器，她2000年出道起至2004年左右，都常在雜誌寫真與DVD中以比基尼打扮示人。天然呆個性加上豐勻身材，締造她在日本男性心目中親和女神地位。

在日本，男性為主要對象讀者的周刊，「只要以綾瀨遙為封面人物必賣」幾乎是業界常識；不過今年34歲的她終究得面臨高峰期過去的殘酷事實，本來就還不算特別有趣的寫真集。勢必要再加料、以吸引目光。

綾瀨遙寫真演出作品。（取材自網路）

2020東奧不熱 帶壞收視

身為「天然系」戲劇天后，她幾乎沒傳過什麼緋聞，能算是「本命」的緋聞對象僅2009年演出日劇《JIN︱仁︱》時共演的大澤隆夫、兩人還傳當時已論及婚嫁；還有一位是2015年初被傳的松坂桃李，傳聞現在都已成過眼雲煙。

綾瀨遙寫真演出作品。（取材自網路）

而讓她現深陷暗雲之中的，是她擔任第一女主角的NHK電視台第58部大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》收視不振，持續創大河劇最低紀錄。該劇背景為東京在上世紀爭取奧運主辦權的故事，完全針對明年東京奧運所製播的「現代大河劇」。

綾瀨遙寫真演出作品。（取材自網路）

然而日本經濟停滯不振、民眾擔心奧運所帶來的巨大經濟負擔、市井小民為將再升高的消費税煩惱，顯然不是對奧運話題最有興趣的時機，讓該劇仍無法吸引大量觀眾，也讓主要演員灰頭土臉。

NHK電視台第58部大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》面向2020年東京奧運製播。（取材自網路）

對出身寫真界的綾瀨遙來說最能有效貢獻而評估效果的，是她造成話題的寫真集攻勢、成為眾所期待的「寫真戲劇兩棲演員」；寫真集編輯還試定寫真集名為《懺裸》，令人好奇她屆時將端出什麼菜色。

綾瀨遙寫真演出作品。（取材自網路）



原文：《週刊實話》2019年9月26日号

(中時 )