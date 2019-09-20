新北市中和區人口眾多、停車位一位難求，新北市議員陳錦錠、中和區碧河里長賴清華向市政府交通局爭取，於中和區連勝街125至135號增設37個機車格，藉此維護停車秩序，提升生活品質。

陳錦錠表示，為解決停車問題，日前邀集交通局等相關單位會勘決議於中和區連勝街125至135號增設37個機車格，增設停車格不僅可以照顧機車族的停車權益，更可以減少違停事件。

(中時 )