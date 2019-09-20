照顧機車族停車權 陳錦錠爭設機車格 19:172019/09/20 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市議員陳錦錠、中和區碧河里長賴清華向市政府交通局爭取，於中和區連勝街125至135號增設37個機車格。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區人口眾多、停車位一位難求，新北市議員陳錦錠、中和區碧河里長賴清華向市政府交通局爭取，於中和區連勝街125至135號增設37個機車格，藉此維護停車秩序，提升生活品質。 陳錦錠表示，為解決停車問題，日前邀集交通局等相關單位會勘決議於中和區連勝街125至135號增設37個機車格，增設停車格不僅可以照顧機車族的停車權益，更可以減少違停事件。 (中時 ) #中和區 #停車 #陳錦錠 #機車 #交通局 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北屈公病蔓延 累積10例 04:102019/09/16 地方新聞 改善大坑停車需求 「經補庫停車場」增停車格 16:362019/09/16 生活 文心森林公園旁停車格太小 議員：需考慮實際需求 16:122019/09/18 生活 屈公病蔓延 北市萬華驚見首例 01:122019/09/19 地方新聞 跨足綠能市場 PGO發表電動機車專屬新LOGO 10:252019/09/19 財經 中市車行業者加入宣導烏賊車退場 14:212019/09/19 生活 新北屈公病再添2例 累積14例 15:452019/09/19 生活 板橋最古老聚落「三抱竹」YouBike站進駐 16:092019/09/19 生活 新北屈公病例 再添2起 04:102019/09/20 地方新聞 板橋浮洲三抱竹YouBike站 今啟用 04:102019/09/20 地方新聞 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 台大生「聞香」成功 分享蔡論文重點摘要 - 政治 論文門重創小英 網：看來賴清德要上場了 - 政治 論文讀後感挨批 徐永泰：請蔡總統說明 - 政治 郭退選最後關鍵 竟是因為她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。