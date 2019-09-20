全國地方議會議長杯軟網賽20日在嘉義落幕，台南市議會展現網球運動專長，傳來這項賽事史上最佳成績，囊括賽事全部10座冠軍，台南市議長郭信良讚揚議會同事打出台南知名度。

全國地方議會議長杯網球賽今年在嘉義舉行，臺南市議會代表隊過去就是冠軍常客，今年更是誇張的拿下大滿貫成績，不僅贏回第16座總冠軍獎盃，更囊括各組冠軍。

總領隊郭信良表示，這次賽事共分9組，台南市最後囊括含總冠軍在內的10座冠軍，代表南市議會打出全國知名度。

郭信良指出，這項賽事雖是聯誼性質，從1999年舉辦以來，沒有任何縣市議會能全數贏得各組冠軍，臺南市議會創下了紀錄。

臺南市議會代表隊在賽事首日就傳回佳績，郭信良與議員陳怡珍贏得「議長或副議長與議員混雙組」冠軍，副議長林炳利及議員周麗津拿下第2名。議員蔡淑惠與議員周麗津聯手奪得女議員組冠軍。

郭信良再聯手議員李啟維，在男議員組奪冠。陳怡珍與副秘書長汪啟瑞在「議員與幕僚長或副幕僚長混雙組」取得冠軍。女員工組冠軍為柯惠芬、郭千綺；男員工組的冠軍為陳柏凱、梁鎮杰。

機關團體賽部分，南市議會於議員團體組與南投縣議會並列冠軍，員工團體組也勇奪冠軍。李啟維在個人單打賽中奮戰到最後奪冠。

郭信良議長表示，這次軟網賽全國有15個縣市議會、近600名人員參賽，透過運動聯絡感情，分享議事經驗。其中將臨盆的議員李中岑雖未參賽，但全程參與為同事打氣。議員穎艾達利也高喊加油聲到沙啞。

明年軟網錦標賽由屏東縣議會舉辦，臺南市議會將再接再厲，爭取連霸。

(中時 )