動畫《仙戒奇緣》為全球首部3D化的灰姑娘動畫大銀幕改編新作，經典魅力再次橫掃世界，開創全新時代童話電影新篇章。該片由曾獲動畫界奧斯卡安妮獎提名的林恩薩瑟蘭執導，聯手《阿拉丁》《獅子王》等好萊塢動畫團隊，以天馬行空的全新視角詮釋經典童話。

《仙戒奇緣》巧妙改編經典童話，以全新主題作為核心概念，故事主角仙杜瑞拉將不再是被王子營救的公主，而要和幫手們一起聯手救出被咒語困住的老鼠王子。該片比原版更能寓教於樂地透過故事學習到責任心與正義感，加上猶如身歷其境的漫天魔法場景，唯美鏡頭宛如一幅幅名畫風範。精彩意外的故事結局，為闔家觀賞的親子動畫電影。

《仙戒奇緣》描述主人翁仙杜瑞拉一如往常被母親和姊姊留在家裡打掃，卻意外遇見神仙教母的學徒水晶，憑著水晶那三腳貓的魔法功夫，幫助仙杜瑞拉與她的三隻老鼠好友搭乘南瓜馬車進入城堡舞會，本應該邂逅王子從此過著幸福快樂的日子，竟發現眾人眼前的王子是個冒牌貨，真的王子已經被變成了老鼠。仙杜瑞拉決定勇於挑戰命運，找尋關鍵的魔法戒指，與夥伴們一同對抗邪惡皇后，展開一場拯救王子的魔幻冒險。該片10月9日上映。

(中時 )