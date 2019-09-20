高雄這幾天簡直成了治安大戲秀場。昨天內政部長徐國勇與刑事局長黃明昭搶先南下坐鎮救治安，看似佔了上風。但昨天韓國瑜要撤換分局長的話一出口，前鎮分局就火速偵破寵物店槍擊案。原本今天徐國勇與警政署長陳家欽都安排前往前鎮分局親自頒獎，但是韓國瑜卻臨時更改行程，搶先兩人一步頒獎，又將治安主導權拿回手上。

韓國瑜慰勉破案有功人員。(高雄市警局提供)

據了解，原本陳家欽下午3點半要前往前鎮分局慰勞辦案人員，韓國瑜卻臨時更改行程，搶在下午3點10分就趕赴分局，並向現場先100多名負責偵辦的同仁表示感謝，同時強調高雄市治安良好，科學數字統計全國排名前三名。

韓國瑜強調，高雄刑案比去年減少2.08%，破案率提高2.09%，如果徐國勇部長用派員進駐的方式，其他縣市發生是不是都要進駐，這根本失去比例原則。

韓國瑜同時痛批，包括淹水問題也是，只關注高雄，卻不看台南、屏東，這是不對的，希望中央要超越藍綠，不要用政黨看問題。

(中時電子報)