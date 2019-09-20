韓媒盛讚的恐怖片《變身》，在韓上映時強壓好萊塢強片《玩命關頭：特別行動》穩坐票房冠軍寶座，目前票房已突破韓幣153億，該片故事敘述化身為人類模樣的惡魔竟潛入家中，引發一段難以收拾的恐怖故事。該片是韓國人氣演員成東鎰首度挑戰恐怖片，他說：「這部片一定能成為金泓善導演的作品中，最強勁又令人印象深刻的一部電影。故事相當新穎有趣，是前所未見的恐怖片。」

在韓劇《請回答1997》、《請回答1994》、《請回答1988》中，成東鎰與劇中女兒的自然互動，都令觀眾印象深刻，這次在《變身》中他的角色也有兩個女兒，他坦言：「我在電視劇《請回答》系列中，有很多女兒，這次則又多了兩個。這次劇中的兩個女兒也因為特殊扮裝，而吃了不少苦。」飾演女兒角色的金慧峻和趙怡賢，近期也參演了《李屍朝鮮》、《朝鮮花美男》，是相當受矚目的新生代演員，兩人在該片的精采表現更是令觀眾嚇到說不出話來。

裴晟佑詮釋驅魔司祭，為救家人決定正面對抗狡猾惡魔。（車庫娛樂提供）

近年來司祭驅魔題材在韓國影視界大受歡迎，許多電影、電視紛紛以此題材推出新作，而《變身》也不落窠臼地打造出新穎獨特的風格，讓觀眾擁有嶄新的觀影體驗。其中，「司祭服」往往是這類題材作品中，不可或缺的吸睛元素，該片飾演驅魔司祭的裴晟佑，也穿上了一襲司祭服，展現出有別以往的氣質，他說：「司祭服是訂做的，所以看起來效果應該不錯。」而成東鎰則開玩笑地說：「裴晟佑穿的司祭服比起宗教上的象徵，比較像是一種工作服吧！」

《變身》從製作籌備期就引起關注，有別過去人被惡魔或鬼怪附身的恐怖片，該片惡魔會直接化為家人的模樣，擾亂家庭的日常生活。韓國觀眾觀影後的反應也相當熱烈，紛紛表示「演員們瘋狂的演技！導演令人心驚膽顫的執導！」、「第一次看到像《變身》這樣令人打從內心發毛的恐怖片，好久沒像這樣邊看邊緊張了！」。該片27日上映。

(中時 )