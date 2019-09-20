52歲「自然系美魔女」天海祐希擔任Grand Seiko代言人。（Grand Seiko提供）

天海祐希在廣告中佩戴的Grand Seiko新款SBGA211腕表。（Grand Seiko提供）

日本腕表第一品牌Grand Seiko)正式宣布由「日劇女王」天海祐希擔任亞洲區代言人，記者會當天她以一身藍色洋裝搭配Grand Seiko新款雪姬SBGA211腕表出席盛會，完美呼應品牌今年的廣告主軸「THE NATURE OF TIME」。

天海祐希與Grand Seiko有著深情緣，早在2016年就擔任日本GS女錶代言人，深入了解GS的魅力後，發現戴上GS後整個文化質感大幅提升。這回她受邀擔任GS的亞洲區代言人，並拍攝全新的GS廣告影片，她在廣告中佩戴全新的「雪姬」SBGA211腕表，以充滿自然率性的風格詮釋「我的時間自由而守時」。

由於打從內心喜愛GS，她不僅每天佩戴GS腕表，還把她在廣告中佩戴的「雪姬」SBGA211腕表送給弟弟，天海祐希笑說：「弟弟的生活現在變得很積極！」天海祐希認為，人生很長，透過GS感受到時間的流動，讓自己更懂得珍惜時間，這也是廣告主軸「我的時間自由而守時」所要闡述的意義。

(中時 )