台灣歐洲學校的小朋友也上台表達理念。（廖德修攝）

「聯合國人道事務駐英青年大使」艾禮。（歐洲經貿辦事處提供／廖德修傳真）

瑞典女孩桑伯格再次號召全球學生於今（20）日為氣候罷課，氣候變遷所帶來的衝擊與影響的確與日俱增；英國在台辦事處特別邀請「聯合國人道事務駐英青年大使」艾禮訪台，並在今天的「台灣歐盟氣候行動青年論壇」進行專題演講，分享個人經驗。她強調必須從自身做起，並以積極創新行動來對抗這個嚴峻考驗。

艾禮是倫敦帝國學院醫學系5年級學生，雙主修商學院管理學位；她代表英國出席聯合國經濟及社會理事會青年論壇，與全球青年領袖對話、溝通氣候變遷及公共衛生議題。此外，她更多次現身英國國內與國際場合，探討公衛、和平與氣候政策等議題。

艾禮指出，氣候變遷導致極端氣候風險增加，對人的健康有不同層面影響。直接影響方面，氣候變遷使得心臟與呼吸系統疾病發生率增加。台灣因空汙問題，兒童氣喘比率偏高；氣候變遷加上貧富不均問題，形成惡性循環。

艾禮對弱勢族群特別關心，還成立「國際衛生學生組織」，盼透過教育和倡議行動與各地青年對話，以積極行動來對抗氣候變遷，並喚起更多人關注。她並強調，為了落實低碳生活，個人選擇吃素，搭乘大眾運輸和步行，對抗氣候變遷可以從自己做起，並影響親朋好友和周圍的人。

歐洲經貿辦事處長高哲夫則表示，歐盟經驗證實，轉型為綠色低碳經濟可刺激經濟成長與創造就業機會。例如歐盟在1990到2017年間溫室氣體排放量減少22％，GDP則成長58％。他也讚許台灣正在建構綠色經濟，如離岸風電產業以歐商為主要投資開發者，可見雙方是理念相近的合作夥伴。

與會國內人士方面，擔任青年主講人的「台灣青年氣候聯盟」林佳諺，對於台灣制訂氣候政策提出具體建議與做法。行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫主持「台灣氣候產官學政策x青年對話」，由環保署、能源局、中研院及安侯公司等產官學界代表，與青年世代針對氣候政策現況與規劃進行對談。

下午的活動包括台北歐洲學校的小朋友、台大氣候相關社團學生、綠能業者、NGO等多方代表，也在後續活動中加入討論，並表達對抗氣候變遷的理念。許多人都認為，台灣不能置身事外，應該急起直追，善盡地球公民的義務與責任。

(中時 )