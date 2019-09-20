徐榛蔚說明花蓮有機農業產品，林智堅說這是寶貴意見。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

同為五星縣市長，新竹市長林智堅率市府團隊，到花蓮縣府與縣長徐榛蔚針對縣政、市政發展進行意見交流。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

同為五星縣市長，新竹市長林智堅率市府團隊，到花蓮縣府與縣長徐榛蔚針對縣政、市政發展進行意見交流，會中討論花蓮的觀光及有機農作可推廣到新竹，新竹的資訊科技可以協助花蓮推動智慧教育，林智堅說，市政不分藍綠，徐榛蔚上任就獲五星縣長，深獲肯定，此率團來學習請益，把寶貴意見分享，兩縣市施政交流。

縣長徐榛蔚表示，感謝林智堅帶領的市政團隊提出的市政簡報，給予花蓮縣許多寶貴意見以及學習的方向，花蓮與新竹是兩個完全不同的城市風貌，新竹是科技園區，花蓮則是依山傍海的城鄉風貌。

花蓮是全國面積最大的縣市，儘管統籌分配款有限，但在醫療、教育、建設都不可少，縣府致力向中央爭取偏鄉醫療資源。花蓮地緣幅廣，也向中央爭取前瞻基礎建設，藉以維持與新設縣內1400多條，公路、農路與產業道路。

她也提到，花蓮有5間大專院校，15個高中職，126所國中小，為了孩子的教育，即使偏鄉，縣府仍努力維持偏遠學校的維持與運作。

還有網路光纖更普及至縣內各偏鄉小學，並積極推動程式語言教育，如果在程式語言教育這一塊拔得頭籌，花蓮孩子未來就不用北漂、西漂謀生，將人口留在花蓮，只要給花蓮孩子機會，就能讓他們發光發亮。

花蓮為傲的無毒有機農產品，也是全國唯一有機認證不用農友自費的縣市，她期待與農友們攜手同心，有機會時，願意並將此有機無毒的有機米、蔬菜分享到外縣市。最後她也勉勵不論是政治官、事務官堅守岡位為鄉親服務，就是人生難得的修行，也期待未來花蓮縣與新竹市有更多的交流。

新竹市長林智堅說，因今年遠見民調評比與花蓮縣長徐榛蔚共同榮登五星殊榮，受獎典禮上，相互邀訪，才促成今日五星縣市交流之旅，他指出，市政工作繁瑣，久了會有瓶頸，也很少有機會帶團隊至其它城市交流，今日交流後，相信對市政運作，會有更大突破。

他也稱讚花蓮有得天獨厚的好山、好水、好空氣、好幸福，並感佩花蓮在資源不足下，仍可透過創新及智慧教育，引領網路新時代，新竹市是科技城市，未來花蓮有需要也會給予最大支持。

林智堅指出，新竹市民身居都市，工作壓力大，對於休閒娛樂與健康相當重視，而花蓮以觀光立縣，若有好的行程可以推薦給新竹市民，而花蓮縣10月26、27日將至新竹Big City遠東巨城購物中心行銷花蓮有機蔬果，讓新竹市民有更健康的飲食，並促進彼此城市交流，他也誠摯邀請徐榛蔚安排時間來新竹市，體驗新竹的城市魅力。

(中時 )