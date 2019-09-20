市長盧秀燕雙手緊握手機，雖不熟練但眼神專注，大喊「真的很好玩」！（陳淑娥攝）

打造台中酷城市！台中電競嘉年華20日在弘光科技大學開打，首日湧入上千人次，市長盧秀燕與代言人「統神」張嘉航組隊PK學生隊，你來我往嗨翻現場。盧秀燕說，市府今年擴大舉辦電競活動，3天2主題要讓全國參賽者事讓玩個痛快。

台中電競嘉年華20日起至22 日盛大展開，由盧秀燕舉起《傳說對決》角色安奈特法杖，宣示嘉年華啟動；盧秀燕與「統神」張嘉航組隊PK學生隊，她笑著分享說，「我是酷媽！」

盧秀燕指出，她平常雖不玩遊戲，但支持孩子喜好，上任後極力推動打造台中成為「酷城市」，引進酷運動、推廣酷產業，電競便是其中一項政策。今年電競活動擴大舉辦，期待3天賽事，讓全國電競迷感受最熱鬧電競氛圍。

運動局表示，2022年電競將納入亞運競賽項目，電競不再只是運動項目，更是經濟產業。

賽事依序主打校園盃《傳說對決》、市民盃《拳皇》、《侍魂 曉》，今年邀請全球首支LCL全女子英雄聯盟職業戰隊 Vaevictis Esports，對上台灣知名前女子職業戰隊ahq Girls成員、台灣Callisto女子職業戰隊與香港Sirena女子職業戰隊，PK《英雄聯盟》。

(中時 )