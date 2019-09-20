108年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮今（20）日在高雄正修科技大學隆重登場，各項角逐競爭激烈，在公平嚴謹的評選機制下，最後選出20位獲得校長領導卓越獎，教學卓越獎則有20個團隊獲金質獎，20個團隊獲銀質獎。副總統陳建仁、教育部政務次長范巽綠、高雄市長韓國瑜等人均到場向得獎者祝賀，並肯定他們對教育的用心與付出。

108年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎選拔由高雄市政府教育局及高雄市立中正高級中學承辦。頒獎典禮在高雄市立大仁國中國樂團演奏聲中揭開序幕，高雄市立左營高中舞蹈班及高雄市鳳山區五福國小扯鈴隊也進行精彩表演，讓頒獎典禮充滿青春活力。

教育部表示校長領導卓越獎從93年開始辦理，98年開始隔年辦理，迄今108年計11屆，合計獲獎人數215人。教學卓越獎則從92年開始，迄今108年計17屆，獲獎隊數總計約670隊。今(108)年度校長領導卓越獎各縣市共推薦63位校長參與複選。參賽校長透過教育理念、經營策略、辦學績效等呈現，角逐激烈，最後評選出20位表現卓越的校長，除頒發獎座，也可得20萬元獎金，提供獲獎校長從事辦學考察、研究發展補助金、協助弱勢學生公益用途，或其他校務之用。

校長領導卓越複選部分，高級中等學校組共4位獲獎，分別為臺北市立景美女子高級中學黃贇瑾、桃園市立永豐高級中等學校林裕豐、國立臺南高級工業職業學校王榮發、臺中市立臺中第一高級中等學校陳木柱。國中組5位獲獎，分別為臺中市立沙鹿國民中學洪幼齡、雲林縣立馬光國民中學林玉彬、新北市立江翠國民中學郭月秀、新北市立大觀國民中學顏學復、桃園市立大有國民中學陳家祥。

國小組11位校長獲獎，分別為南投縣竹山鎮竹山國民小學鄒庚辛、新北市新店區中正國民小學許德田、高雄市小港區漢民國民小學焦熙昌、嘉義市民族國民小學查顯良、臺中市清水區清水國民小學黃美玲、南投縣南投市光華國民小學張振肇、臺中市大里區內新國民小學林淵輝、彰化縣彰化市中山國民小學王春堎、臺南市安南區海東國民小學劉珍琳、臺中市霧峰區桐林國民小學姜韻梅、雲林縣崙背鄉豐榮國民小學李秉承。

教學卓越獎全國共有229隊報名參賽，各縣市共計推薦105個教學團隊參與複選，評選過程中，各團隊全力呈現最優質的教學理念與策略，展現教師的專業與熱忱。經過評審委員審慎討論，評選出40個入圍團隊，其中20個金質獎團隊可獲60萬元獎金，20個銀質獎團隊則可獲30萬元獎金。

教學卓越獎複選入圍部分，高級中等學校組共8所，其中4所金質獎，分別為桃園市立武陵高級中等學校、臺北市立啟明學校、國立鳳山高級中學、新北市立瑞芳高級工業職業學校；4所銀質獎分別為國立羅東高級中學、臺中市私立弘文高級中學、國立臺南女子高級中學、高雄市立海青高級工商職業學校。

國中組8所學校入圍，其中4所獲金質獎，分別是桃園市立楊梅國民中學秀才分校、屏東縣私立南榮國民中學、新北市立青山國民中小學、臺東縣立賓茂國民中學；銀質獎4所分別為臺南市立中山國民中學、臺中市立日南國民中學、新北市立大觀國民中學、臺北市立天母國民中學。

國小組14所學校入圍，其中7所金質獎，分別為桃園市中壢區興國國民小學、彰化縣田中鎮內安國民小學、臺南市安平區西門實驗小學、彰化縣二林鎮廣興國民小學、雲林縣斗六市鎮西國民小學、臺中市北屯區大坑國民小學、新北市新莊區新泰國民小學；7所銀質獎，分別為是新北市瑞芳區鼻頭國民小學、新北市三峽區成福國民小學、臺東縣鹿野鄉永安國民小學、屏東縣屏東市公館國民小學、嘉義市民族國民小學、臺中市西屯區上石國民小學、臺南市東區大同國民小學。

幼兒園組10園入圍，其中5園金質獎，分別是臺南市北區公園國民小學附設幼兒園、高雄市裕誠幼兒園、新竹市香山區大庄國民小學附設幼兒園、高雄市美濃區吉東國民小學附設幼兒園、新北市三峽區插角國民小學附設幼兒園；5園銀質獎，分別為苗栗縣泰安鄉汶水國民小學附設幼兒園、桃園市桃園區桃園國民小學附設幼兒園、屏東縣春日鄉力里國民小學附設幼兒園、臺東縣臺東市建和國民小學附設幼兒園、臺北市立大安幼兒園。

(中時 )