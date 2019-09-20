樂善國小特色防災課程扎根，落實防災教育。（桃園市教育局提供／甘嘉雯傳真）

桃園市為狹長連綿不斷的丘陵台地，堪稱臺灣最低災害潛勢的地區，惟全球氣候變遷及人類活動的影響，天然災害發生頻率越趨頻繁，災害規模及傷亡程度更甚以往，龜山區樂善國小地處地震、空汙高潛勢災害區域，校長謝明杰表示，為落實推動防災教育，特別建構出「防災密逃趣」特色課程，從幼兒園至國小師生防災總動員。

市府教育局自102年度起參與教育部防災基礎學校建置計劃，逐年補助各校完成防災設備建置，改善學校軟硬體，打造安全的防災校園，至108學年度補助學校計171所，投入金額達1951萬元。

校長謝明杰表示，「防災密逃趣」特色課程，從幼兒園至國小師生防災總動員，課程將孩子們最喜歡的西遊記故事情節轉換成各種災害防救情境，發展出「祝融神火終結者」、「防震總動員」及「校園安全你我他」等闖關任務，孩子們掃描QR CODE啟動任務，化身成故事中的角色，逐一挑戰「密逃啟動、團隊解密、小組合作、校園尋寶、解開謎題」等任務關卡，透過同儕合作、小組討論方式，在遊戲中深度學習防災知能。

陳維士主任表示，傳統的防災教育多以宣導方式進行，缺乏情境式演練，造成學習成效不彰，為了帶給孩子不一樣的防災學習體驗，學校老師共同構思規劃課程，帶領讓孩子動手做、做中學，也讓防災課程內容更加有趣、更具意義。孩子們對於這樣的學習活動覺得新鮮有趣、印象深刻，也深刻體認災害防救的重要性。

(中時 )