宜蘭一名退休警透過通訊軟體找來大陸女子來台下海賣淫，賣淫女抵台後再送到礁溪一處公寓住宿容留，另以新台幣1200元至1400元不等報酬，聘僱一名男子擔任「馬伕」，每天下午3時載送應召女至承租的套房內等候安排性交易。

若遇到男客人有性交易需求就由馬伕載送至旅館，退休警並以日薪1300元至1500元價格聘僱另男擔任旅館房務，並負責引導賣淫女至房間供男客挑選，每次全套性交易收取2000元至2500元不等金額，賣淫女可分得人民幣260元（約新台幣1133元）。

檢方指出，這名退休員警還提供「外送服務」，同樣由馬伕載外送女子到其他旅館供男客挑選，每次向旅館業者抽佣1550元。全案直到去年7月間，檢調在旅館查獲大陸女子賣淫，循線將他逮捕到案，並在車上查扣約新台幣300萬元。

這名退休員警在檢方偵訊時坦承犯行，但辯稱僅20萬到30萬是經營應召站所得，剩餘款項是其他投資的營收，放在車上準備投資股票和購買人民幣，剛好被警方搜到查扣。

不過，檢方認為，300萬元金額龐大，若要用來購買股票和外幣，理應藉由金融機構辦理結匯存取流通，領出大筆現金反而增加遺失或遭竊盜風險，顯然是犯罪所得，依法予以宣告沒收。檢方偵查後，依容留或媒介性交以營利罪嫌起訴他。

(中時電子報)