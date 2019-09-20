台中市長盧秀燕推動輕稅簡政，台中府地方稅務局貼心服務衝第一！主動篩選符合地價稅自用住宅用地稅率的納稅義務人，寄發節稅通知書，民眾可掃描節稅通知書上的QR Code線上申請，可直接填寫基本資料寄回稅務局申請，或可利用傳真或臨櫃辦理，收到通知書或符合資格的民眾請於9月23日前提出申請，確保個人權益。

台中市地方稅務局長沈政安指出，從納稅人角度出發，獲得很多市民讚許，其中一項就是寄發地價稅節稅通知書3.0版，幫民眾節省自住地價稅，全市寄出100多萬戶的地價稅單，約有5000戶會收到這份地價稅節稅通知書。

沈政安說，透過資料過濾挑錄符合申請地價稅自用住宅用地稅率的納稅義務人，主動寄發節稅通知書，通知書設有個人專屬QR Code，掃描後自動連結至線上回復平台，民眾只須輸入身分證統一編號進行驗證，即可帶出相關資料，免再填寫，經快速核對資料後送出申請，大幅簡化申請手續，方便又安全。

地方稅務局提醒，納稅義務人如接獲地價稅節稅通知書，或符合申請地價稅自用住宅用地要件，請盡速於9月23日前提出申請，確保個人權益。

(中時 )