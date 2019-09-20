統一獅確定今年無緣季後賽，回顧本季表現，總教練劉育辰認為傷兵是大問題，除此之外點出近幾年的難解問題是「板凳深度」，「比賽中總是差臨門一腳，都是因為板凳深度不足。」

辰總認為除了傷兵太多影響戰績之外，沒有選手在艱難時刻及時補上也成為困擾，「我們可以贏球，但贏球模式只有一套，無法像桃猿或是兄弟有好幾套贏球模式，我們一但錯過機會就很難贏球。」

辰總點到近幾年季後賽、總冠軍賽總是差臨門一腳就能贏球，就是因為板凳深度不足的緣故，希望透過訓練之外，球團有更多資源以培養具有競爭力的選手。

統一獅隊團隊失誤多、三振率高也是間接造成輸球的原因之一，對此辰總表示秋訓會針對訓練，「本周連3場比賽因為失誤影響比賽結果，三振數領先各隊，這是需要檢討的地方，代表我們白白浪費進攻機會。」本季至今統一獅發生118次失誤、吞下923次三振都是各隊最高。

(中時電子報)