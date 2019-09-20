針對我與吉里巴斯斷交及外交部長吳釗燮指大陸「金錢外交」等說法，大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局的說法與過去自相矛盾，慣用作法就是編織謊言轉移視線，他認為只有堅持一中原則，兩岸關係才能改善和發展，台灣同胞才能獲得更大的發展空間，更加安全和有尊嚴。

馬曉光20日通過書面回應表示表示，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分，這是從未也不可改變的基本事實，也是國際社會普遍共識。

馬曉光說，吉里巴斯政府和人民順應歷史大勢，做出加入全世界178個與中國建立正式外交關係國家行列的正確決定，我們表示高度讚賞。

馬曉光表示，民進黨當局對吉里巴斯政府的種種無端指責，與他們過去對吉里巴斯講過的話自相矛盾，更是對吉里巴斯國家及人民極不尊重的表現。

他還稱，民進黨當局的慣用做法就是編織謊言，以此移轉視線，欺騙廣大台灣同胞，他們過去這樣做，今後也還會這樣做。兩岸同胞早已看得清清楚楚，只有堅持一個中國原則，兩岸關係才能改善和發展，台灣同胞才能獲得更好的民生福祉，更大的發展空間，更加安全、更有尊嚴。

馬曉光表示，國際社會普遍堅定奉行一個中國原則，民進黨當局企圖靠汙衊抹黑撼動國際社會堅持一個中國的大勢，是絕不可能得逞的。

(旺報 )