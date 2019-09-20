吉里巴斯與我國斷交，國民黨總統參選人韓國瑜20日以「萬金油與辣台妹」臉書PO文，批評蔡英文總統所謂的「踏實外交」，只靠萬金油一招「阿共打壓」，但整個國家都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢，覺得有辣就有效。

韓國瑜臉書全文如下：

吉里巴斯，今天宣佈與我國斷交了，這是一個禮拜之內跟台灣斷交的第二個邦交國。在這個世界上，我們現在只剩下15個友邦了。

我希望中國大陸方面應該正視中華民國客觀存在的事實，在將海峽兩岸的和平及繁榮視為最重要考量的前提下，認知到中華民國邦交的穩固是兩岸和平穩定的基石。

面對中國大陸的外交壓迫，蔡英文政府所謂的「踏實外交」其實是毫無實際作為的不實空話。自詡嗆辣的辣台妹，其實只有一招，就是用永遠不變的萬金油藉口：「阿共打壓」到處抹。除此之外拿不出任何具體對策，唯有一再刷新自己的無能下限，整個國家都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢覺得有辣就有效？

面對台灣外交與經濟雙重困境，蔡政府沒有對策、沒有方向、沒有一點點對於自己的治國不力應有的慚愧與惶恐。當年馬總統同樣面臨中共打壓，可是卻可以拿出具體政策迂迴致勝、突破困境。

可如今蔡英文總統的外交政策到底是什麼？三年多來拿不出來任何一項對台灣有利的具體外交政策或成果，蔡總統到底是顧主權的辣台妹、還是搞「台灣孤立」的斷交總統？

台灣內政外交都奄奄一息，因為蔡英文政府只會用「阿共打壓」這種萬金油來治國，再辣再嗆，都治不了民進黨治國無能、捍衛主權無力的真正毛病。「踏實外交」看起來就只是一個拿著大罐萬金油的辣台妹「踏死」了我們的外交而已。

(中時 )