由高炳權執導，邱澤、龍劭華、姚以緹、黃迪揚、顏正國、梁赫群、林育品（阿喜）、黃尚禾及吳震亞等人共同演出的新台流電影《江湖無難事》，找來金馬最佳原創電影歌曲獎得主李英宏，為電影創作主題曲〈無經驗可〉，李在當歌手前做過各種藍領工作，寫歌的心境也跟片中男主角追電影夢的精神不謀而合。

高炳權也特別為這首歌拍攝了一支超ㄎㄧㄤMV，大膽讓李英宏在MV裡一人分飾三角，從收音助理到黑道小弟，甚至還扮演酒店少爺，隨著飾演酒店小姐的群眾演員們一起跳舞，而電影《江湖無難事》眾演員姚以緹、黃迪揚、黃尚禾現身力挺MV，他們各別飾演AV女優、菜鳥小弟和黑道老大，另和高交情甚好的演員候彥西和導演李芸嬋也友情客串，讓MV增色不少。

李英宏特別強調這次演出自己最喜歡的角色就是酒店少爺，可以看到很多酒店小姐，並大方承認自己以前曾經應徵過酒店少爺，但最後沒有試上，誠實的反應讓在場的人都嚇了一跳。〈無經驗可〉MV即將在下周舉辦MV大首播，電影將於10月9日上映。

MV中李英宏（左）與候彥西扭打。（華映提供）

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