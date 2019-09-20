小英論文今年才登錄？總統府稱證明論文確實存在。(本報資料照片)

總統蔡英文的英國政經學院畢業論文秘而不宣，屢遭綠營獨派圍剿，連前副總統呂秀蓮也想聞香，今雖有台大生勇闖倫敦，搶先查看論文，外界仍看得霧煞煞。蔡英文論文真相為何？北市議員羅智強妙喻，猶如國家《國家寶藏》第3集開演，他劇透的內容幽默有哏，讓網友狂讚太有才了 ！

羅智強今在臉書上說，尋找歷史文物的電影《國家寶藏》第三集的劇本，聽說快上演了，他率先劇透一下……。

劇情是這樣的，主角尼可拉斯．凱吉接獲不知名的委託，要去尋找照理說一定存在，實際上卻沒人看過的一件神秘文物。

凱吉漂洋過海，翻山越嶺，終於在倫敦政經學院的圖書館裡找到孤本，稀有度可比《富春山居圖》。正當凱吉要把文物放到包包時，不小心觸動了雷射光，穿黑衣的保鑣一擁而上，把凱吉撲倒在地。

這個時候，委託人終於現身了，就是來自「這個國家」的「那個總統」。那個總統對著凱吉說 「謝謝你，連你也偷不走我的論文，這下我終於可以放心，我的論文內容永遠不會曝光了。」

羅智強的劇透，強烈引起網友共鳴，眾人紛紛喊讚，「太有才了 …佩服」、「鬼論文，海角論文，那些年我們一起追的論文」、「蔡小姐的論文， 沒有迎回來故宮珍藏可以嗎？」、「好劇本~~~奧斯卡等你了」、「這肯定是世紀寶藏，不可吿人」、「存在的東西能找到嗎？這是阿湯哥的「不可能任務」吧」、「國王的論文，你們是看不到的」、「連論文也搞得疑點重重，笑死人了。」、「沒有真相就是真相」。

(中時電子報)