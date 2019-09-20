資深媒體人趙少康爆料，日前登報連署呼籲郭團結的國民黨31位大老中，有一人向郭台銘「要了很大數目的錢」。對此，國民黨前主席洪秀柱表示，既然是爆料，希望講清楚一點，讓大家知道是如何。

據《中評社》報導，洪秀柱今天上午和台北市議員羅智強、游淑慧、不分區立委童惠珍冒著風雨，在台北市捷運大安站十字街頭舉行記者會，4人輪流站肥皂箱接力開講，希望台北的鄉親多運用人際關係幫忙拉票。

會後，洪秀柱對趙少康的爆料表示，怎麼有這麼恐怖的事情？既然有人爆料，這料是真是假？是善意或惡意？都要去了解一下，也希望既然是爆料，就講清楚一點，讓大家知道是如何，這樣會好一點，不要老是製造新聞，因為她也搞不清楚是真的還是假的？這麼一講好像數字很驚人的樣子，需要講清楚。

趙少康18日在網路談話節目《觀點》爆料，雖然「郭柯配」最後並未成功，但郭台銘向他分享，柯文哲「從未跟自己要過一分一毛錢的資源」，郭台銘覺得柯文哲這點很不錯；但「國民黨登報那31大老當中，有些人向他要了一大筆錢」，甚至有一人要的錢比趙少康過去參與過的選舉募款、花費的經費來得多，「我不講，那數目很大」。

(中時電子報)