中央社報導，斯里蘭卡總統大選呼聲最高的候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的顧問表示，如果拉賈帕克薩11月6日當選，將與中國「恢復關係」。

斯里蘭卡現任總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）2015年1月當選後，曾停止所有中國的投資計畫，因為這些計畫據稱涉嫌貪污、定價過高以及藐視政府程序。中國是斯里蘭卡的最大債權國。

隔年席瑞塞納政府要求對部分計畫進行調整後，允許恢復中國的投資計畫，但兩國外交關係自那之後持續緊張。

在野黨候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩為前國防部長，他的兄長馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）是親中派斯里蘭卡前總統。

戈塔巴耶．拉賈帕克薩的顧問科霍納（Palitha Kohona）昨天說，一旦他11月贏得大選，就會修復與中國的關係。

科霍納在可倫坡告訴記者：「中國正以異樣的眼光看待我們。當戈塔巴耶．拉賈帕克薩成為總統…他將矯正錯誤，恢復關係。」

席瑞塞納本週指控興建南亞最高塔蓮花塔（Lotus Tower）的一家中國承包商貪污。斯里蘭卡一國會小組表示，將會進行調查。

這家公司和中國駐可倫坡大使館都沒有對這項指控置評。中國曾一再否認其在斯里蘭卡的數以十億計美元基礎建設計畫有任何違法情事。

科霍納說：「我想，我們原本的想法是，如果惹惱中國，西方國家就會帶著無窮無盡的黃金上門…但這從未實現過。」

(中時 )