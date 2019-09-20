台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、沙鹿、梧棲）被視為藍營艱困區，國民黨至今人選仍難產，藍營地方人士日前頻勸進市議員陳廷秀轉換跑道，陳20日表示，地方藍白合作才有一搏機會，已婉拒出線。

台中市第一選區民進黨有現任立委蔡其昌，也是最年輕的立法院副院長，他長期深耕海線備受鄉親肯定，被視為綠營強棒，國民黨一直苦無適合人選投入戰局。日前韓家軍林佳新表態願代表國民黨挑戰蔡其昌，台中市黨部主委顏文正近期也密集陪同他拜會地方大老。

不過，藍營地方人士近期卻頻頻勸進與柯文哲友好的無黨籍市議員陳廷秀，要他代表國民黨投入第一選區挑戰蔡其昌；陳廷秀日前表示，柯P也曾希望他代表民眾黨出線，但他覺得自己能量不夠，且時間太倉促而未同意。

陳廷秀指出，藍營地方希望以在地子弟為優先，先後有兩組人馬拜會，他說，地方藍白合作才有一搏機會，但他覺得整合有困難，已婉拒出線，強調自己是務實政治工作者，目前一心只想要把議員工作做好做滿。

(中時 )