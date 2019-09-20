韓國演藝圈新人輩出，由主唱JIHOO、鼓手WOOSU、吉他手兼隊長HYUNJUN、貝斯手JUNYOUNG所組成的樂團IZ，將於11月2日首度來台，挑戰台北演唱會初體驗，正因為是新人，主辦單位祭出1千元有找票價，團員也特別錄製全中文問候影片，呼喊：「超級期待和台灣的朋友見面！」

IZ是韓國Music K娛樂歷經3年時間籌備的樂團，於2017年正式出道，成員平均年齡僅19歲，出道前就累積了百場以上現場演唱經驗，在韓國跟日本都有演出，綜觀近年韓國男團輩出，以樂團形式活動的男團反而相當稀有。成軍剛滿兩年的IZ，憑現場魅力圈到不少粉絲，因此今年決定來台試水溫，還在發育的4位團員都相當期待，希望能吃到傳說中的台灣美食。

IZ今年5月回歸時，專輯名稱為《RE:IZ》，象徵「重新出發的IZ」，揮別了小清新形象，展現出有別於以往的年輕熱血，其中另類搖滾曲風的首波主打〈EDEN〉獲得注目，8月回歸主打曲〈Final Kiss與你的回憶總像夏天一樣〉則是充滿夏天氣息的搖滾歌曲。

(中時 )