由賴雅妍、曹晏豪、曾之喬、曾志偉等人主演，全球首部以數位經濟「區塊鏈」為題材的電影《聖人大盜》，20日發布最新預告，是國片中少有的預告型態，讓影迷們走入主角的世界觀裡，在「聖人幫」的金錢世界，或曹晏豪與曾之喬這對CP為首的「大盜幫」中，選擇對立支線。

曹晏豪這次演出追逐夢想與公平正義的創業新秀，起身力抗不透明的金融體系，企圖打破不公平的既有體制，面對曾志偉、賴雅妍、高英軒、路斯明這些權貴「聖人」代表，曹表示這次演出如此「叛逆」角色，對他而言是個新挑戰，也覺得劇本很新奇。

曹晏豪（左）與曾之喬組CP力抗權貴階級。（双喜電影提供）

而曹晏豪在商場上打拼，背後大力支持的好女友，則由人氣女星曾之喬演出，該片也是她暌違多年再度主演的電影，兩人為夢想而打拼，女友溫柔又有主見，並且不遺餘力支持另一半追求夢想，堪稱CP楷模。

新型態的互動式預告發布短短24小時內，線上留言突破千人，投注金額更引流超過10萬新台幣的預購額，再加上電影群募階段已經累積339萬票房，預估在活動結束前有機會為電影創逾400萬票房。電影10月18日在台上映。

(中時 )