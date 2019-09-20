由台北市文化局、財團法人台北市文化基金會、台北市電影委員會承辦的第11屆「拍台北」電影劇本徵選獎金提升至60萬元，本屆參賽作品共有131件，有來自上海、廣東、巴黎、香港、緬甸、馬來西亞等跨國創作者踴躍投件！本屆金劇本獎由楊慈露《貪婪演算法》奪得，獲得獎金30萬元；銀劇本獎得主為尤以青、馬克明、王加安、周克威合著作品《限乘一人》獲得15萬元；銅劇本獎共三名，分別為華疌的《顏值自造機》、馮勃棣的《日全蝕》及黃偉烈、許芝菁合著的《老嫁妝》，各獲得5萬元獎金。

本屆評審特別邀請姚經玉、吳明憲、孫宗瀚、陳俊蓉、蔡宗翰五位橫跨電影採購、發行、製作、編導創作、影展策劃不同領域的專家組成專業評審團，進行為期兩個月的劇本初審，並於日前舉行的決審會議中熱烈討論出得獎作品。台北市電影委員會表示，劇本創作最終目的是希望可被拍攝製作出來，希冀透過本屆評審委員的專業觀點，發掘具市場性、創作概念獨到並具投資潛能之劇本作品。

經統計，今年參賽作品中有超過半數首次參加本徵件活動，可見有越來越多新銳編劇積極投入電影創作行列，當中不乏線上專業編劇投件參賽，亦有過去的「拍台北」得主，競爭相當激烈。今年參賽劇本題材多元，約有33%的參賽劇本為浪漫愛情類、29%為喜劇類、27%為奇幻類型，並多聚焦於性平、家庭關係、城鄉差距、老人照護、生死等議題，亦有不乏以真實事件改編的作品，這也展現劇本創作與社會潮流脈動息息相關。

經本屆五位評審委員熱烈交換意見與票選，獲得金劇本獎的作品《貪婪演算法》，因其概念獨特，兼具商業娛樂性，編劇技法成熟又能表現電影感，大獲評審們的一致青睞；而銀獎作品《限乘一人》所描述群居社會中的人情冷漠與疏離，其懸疑劇情與出乎意料的結果，為評審們所盛讚。評審委員表示，銅獎《顏值自造機》對光怪陸離的社會現象與影視幕後工作提出針貶又不失娛樂性；《日全蝕》描述多條情感發展在懸案當中交織出人性的光譜；《老嫁妝》從殯葬業觀點看亙久不變的生命議題；這些作品易引發共鳴，皆具一定投資與市場潛力。

「拍台北」電影劇本徵選自開辦以來，已成功促成多部得獎劇本翻拍成電影，如《南方小羊牧場》（2012）、《共犯》（2014）、《帶我去月球》（2017）和《藍色項圈》（2018），更有國內外得獎不斷的電視電影《再見女兒》（2016），以及目前正在籌備拍攝或後製的《小春與豬排》、《中央社區》和懸案IP開發計畫《搜查琉公圳》等。

本屆除了獎金增高，更特別結合「台北影視音人才媒合會」活動，讓得獎作品有機會尋得合適製作方與投資方，拍攝製作成電影、搬上大銀幕、參與國際影展巡演。影委會戮力不斷地實踐「電影一條龍」理念，從獎勵劇本開發與短片創作等人才扎根，期以全力強化本地影視產業環境。「拍台北」電影劇本徵選頒獎典禮即將於10月1日於松山文創園區四號倉庫辦理。

(中時 )