韓國髮妝品牌魅尚萱2019年在台推出最新力作為HELLO BUBBLE泡沫染髮劑，特邀鬼鬼吳映潔擔任台灣品牌大使，鬼鬼更親身體驗最新色灰卡其棕出席活動。此次品牌推出8款新色，並即日起至9月22日止在信義威秀徒步區，設置限定Bubble House玩色體驗屋，邀請女孩們和鬼鬼一起在泡泡風潮中輕鬆找到專屬自己的命定髮色！

魅尚萱臺灣品牌形象大使鬼鬼體驗HELLO BUBBLE泡沫染髮劑灰卡其棕色號。(圖/品牌提供)

活動現場鬼鬼帶來「HELLO BUBBLE」MV首播和舞蹈初放，以四色造型展現女孩俐落、活力、甜美、狂野的百變樣貌。鬼鬼熱情的分享表示：「下半年一定要擁有的顏色為灰卡其色，還有一款是現在賣的最熱銷的薰衣草紫，都是不錯的選擇，最重要的是，HELLO BUBBLE泡沫染髮劑含有精油成份，使用上不擔心傷害髮質。」

HELLO BUBBLE泡沫染髮劑有別於一般市面上泡泡染，使用時有如棉花糖般綿密細緻的泡沫，在染髮過程中染劑不易掉落，上色更均勻，輕輕鬆鬆就能改變自己的髮色；除此之外，HELLO BUBBLE更特別添加絲潤精華液，以覆盆子、薰衣草、油菜花與玫瑰水等四種植萃成分滋養秀髮，讓女孩們就此與染後稻草髮正式告別，玩色、玩美不再遙不可及。

★魅尚萱Bubble House玩色體驗屋活動資訊：

＊活動地點：

台北市信義區松壽路18號（信義威秀徒步區 威秀影城前）

＊活動時間：

9/20（五）17:00~21:00

9/21（六）13:00~21:00

9/22（日）12:00~20:00

＊贈獎好康：

凡參加並完整體驗魅尚萱亞洲首間限定Bubble House玩色體驗屋，即可獲得迷你完美精油組合及試用包，現場若上傳體驗活動限時動態，更有機會獲得現場專業造型體驗乙次。

不僅如此，只要染髮特效拍照然後下載公開上傳至IG並Hashtag #魅尚萱 #HelloBubble，每日皆會抽出三位消費者，每人贈送 HELLO BUBBLE泡沫染髮劑正貨乙組 (乙組四色)

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