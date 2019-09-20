快濾池、快濾桶室設備雖已停用多年，但保存狀況良好。（劉秀芬攝）

送出唧筒室為地上2層建築，屋架形式特別，相當具有歷史意義。（劉秀芬攝）

台南市政府整建位於山上區的國定古蹟原台南水道，10月10日將以「山上花園水道博物館」新風貌開放。10至13日有常設展、藝文展演、街藝互動、青農市集等系列活動，11日正式揭幕，有優人神鼓等精彩表演。園區除了展示相關水利設備文物，搭配戶外園區整建，也是親子踏青好去處。

建於1912至1922年間的原台南水道，範圍包含水源地與淨水池區二部分，2005年獲指定國定古蹟，2013年淨水池區修復並開放民眾參觀後，水源地部分納入鄰近的原山上苗圃，重新規畫為博物館區與花園區兩個區域，2016年4月開始啟動古蹟修復工程，目前正加緊趕工，預計國慶日開園。

其中水源地區的快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室為地上1層建築，快濾池、快濾桶室設備雖已停用多年，但保存狀況良好。送出唧筒室為地上2層建築，高度14.44公尺，皆為磚造，屋架形式特別，整體保留完整，相當具有歷史意義。

文化局未來將透過導覽與互動式解說設備，讓民眾了解日治時期台南市民生用水的來源與處理流程。送出唧筒室擬設置小講堂、文創商品展售室，讓園區兼具歷史文化、觀光旅遊及科學教育等多元功能。

配合山上花園水道博物館開園，台南市文化局公開徵選國定古蹟原台南水道獨有特色商品，10月31日截止收件，歡迎民眾用創意一起為行銷台南加分。

(中時 )