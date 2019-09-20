日本「聲優天后」水樹奈奈唱向全世界！Apple Music今天正式宣佈，其所有作品全面上架之外，更有一支超過7分鐘的獨佔影音，讓全世界歌迷搶先欣賞在剛結束的「NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019」巡演，演唱新曲的畫面以及她的訪談。

正因為水樹奈奈是日本動漫界的指標性人物，這次全曲上架更別具意義，Apple Music更為了此訪談製作超過30種語言，讓全世界的水樹奈奈歌迷都能更了解她的想法；水樹奈奈表示：「這支影音有演出畫面、後台花絮等，我聊了非常多！也有相當少見、我在作詞時的畫面」，加上神戶場演唱「METANOIA」的影像，雖然僅是短短7分多鐘的畫面，卻將水樹奈奈的精華全都濃縮在裡面。

剛結束2019年巡演，水樹奈奈隨即宣佈將於12月11日推出睽違三年的全新專輯《CANNONBALL RUNNING》，且2020年3月28日起將再度展開演唱會之旅，一路唱到2020年8月16日的名古屋巨蛋。水樹奈奈所有歌曲以及音樂錄影帶已經全數上架，想聽想看最完整的水樹奈奈音樂以及影像作品，相關詳情可至Apple Music頁面查詢。

(中時 )