金曲歌后艾怡良先前遭爆和前男友分手，迅速結交老外新歡，日前出席「2019菊島澎湖跨海馬拉松」記者會時，說到和新男友「我們還沒有打起來，還沒有準備好坦承些什麼，希望能再多相處。」對於外界，「如果能再被祝福一次，會很深刻，我需要多點時間經營。」

與前男友分手後是否有聯絡？艾怡良說：「我們還在靜待，一段長跑的關係突然換了方向，要先沉澱，我們不是很情緒化的人，他永遠是我很尊敬的人。對於先前和新男友被週刊跟拍上新聞，艾怡良說：：「我告訴他我的工作性質，他滿能適應。」上次被拍後男友就好奇怎麼會上新聞。

中法混血美女跑者雷理莎（左）與極地探險家林義傑（右），化身金曲歌后艾怡良的小粉絲，要共同為艾奪金。（鈞勢國際提供）

日前與LuLu到馬爾地夫錄影節目，艾怡良忍不住回憶：「美到不真實，不合理。」更坦言自己曾幻想過到馬爾地夫這類海島型地點度蜜月或是舉辦婚禮，更提到此行碰到不少人在拍婚紗，真的很美，但氣溫太熱，穿婚紗一定辛苦，還有走過沙灘，突然有點醒悟，實際一點比較好，笑說：「我怕到那裏辦婚禮，舟車勞頓，媽媽會翻臉。」

艾怡良即將於11月3日參加「2019菊島澎湖跨海馬拉松」活動，並在會後獻唱〈Forever Young〉多首歌曲。身為中法混血的美女跑者雷理莎以及極地探險家的林義傑，記者會現場一見到艾怡良現身，立刻秒變小粉絲，2人表示，這次會展現身為破風手的魄力，誓言為「艾」奪金。艾怡良談到澎湖印象說：「澎湖去過多次，太美了，海鮮好吃，烹調法樸實。」

(中時 )