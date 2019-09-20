許久未在螢幕前演唱的歌手裘海正，日前難得接受電視節目的邀約，把近年來唯一的錄影獻給八大第1台《就愛瘋音樂》，與主持人黃小琥、林俊逸分享星路歷程。

她自爆當年因為身材高挑、健康膚色，走在路上非常醒目，導致同為「飛鷹三姝」的方文琳、伊能靜擔心太容易就被粉絲認出、而不喜歡和她一起去逛街，另外，聊到心目中的偶像巨星鳳飛飛和劉文正時，現場隨性唱了一段偶像的經典歌曲〈奔向彩虹〉和〈誰在眨眼睛〉，讓一旁的黃小琥也忍不住跟著一同唱和。

雖然較少在電視節目上展歌喉，但裘海正仍保持對音樂的熱愛，她笑說:「歌是都有在唱，只是說類型不太一樣，現在是在教會唱福音歌曲比較多。」她透露以前會認為福音歌曲是比較宗教的歌，但後來深入了解才發現並不是，「因為流行音樂跟生活有很大的關係，而福音歌曲本身就是在講生命，演唱福音歌曲之後讓我重新對唱歌有不同的認識。」

(中時 )