台灣世界展望會資助兒童計畫代言人許瑋甯莫三比克關懷行記者會

許瑋甯二度擔任世界展望會資助兒童計畫代言人，9月10日至16日前往非洲莫三比克關懷弱勢女童。她20日現身記者會分享此行見聞，呼籲大眾加入資助兒童計畫，為至少1000個非洲女童找到資助人。她的好友楊丞琳與李榮浩剛傳出領證結婚的熱騰騰喜訊，去年底也曾傳出閃嫁攝影師男友劉又年的許瑋甯再被問婚期笑答：「等到那時再跟你們說囉，沒有日期。不然10月11日好了，畢竟是國際女童日！」

許瑋甯出席莫三比克關懷行記者會。（盧禕祺攝）

許瑋甯出席莫三比克關懷行記者會。（盧禕祺攝）

剛從莫三比克關懷弱勢女童返台的許瑋甯說，希望所有女童、小朋友都像好友一樣得到幸福，「前提是她們必須要有機會接受好的教育」。她事後低調表示，自己也是看新聞才知道好友喜訊，「他們夫妻倆的幸福小細節，就留給他們回答吧」。

許瑋甯餵食莫三比克媽媽教室裡的孩子吃晚餐。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯陪閱讀營的孩子一起上課學葡萄牙文。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯與當地小朋友的親切互動，她坦言自己非常喜歡小朋友，至於何時想當媽媽？她說「不知道，看老天爺」，畢竟關心小朋友跟自己生小孩是兩件不一樣的事，「我對所有小孩都非常有耐心，但對自己生的可能沒辦法。何況現在真的還有滿多小朋友需要幫助，多給需要的小朋友幫助與愛，才是我現在想做的事。」

她透露與男友確實偶爾會聊到小孩話題，最近最常聊的是她即將去考兒童教師執照，她最近已經報名課程，9月28日開始上課，需要上滿180小時課程，包括要實習，「如果可以拿到兒童教師執照，我又喜歡表演，朋友中有畫家、舞蹈家，將來可以整合成課程，讓小朋友在藝術裡進行潛能開發，過程中幫助小朋友建立自信心」，她說拿教師執照就是想要親自教課，但也不會為了當老師就退出演藝圈。

許瑋甯帶著孩子們一起以手作畫。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯與莫三比克孩童一起秀出他們自搗顏料作畫的成果。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯拜訪莫三比克納克小學。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯此行轉了5趟飛機，花了兩天才飛抵世界展望會在莫三比克已成立17和13年的穆尼巴以及穆基瓦計畫區，除了探訪資助孩童，關懷克服早孕生子重返校園的少女，也參觀世界展望會在當地蓋的學校和水井，目擊現在的當地女孩不再每天走好公里路、花好幾小時去水源區取不乾淨的水，從此有機會好好上學，她甚至聽到曾有不少女孩為了取水，導致懷抱中的嬰兒掉入水中不幸淹死的悲劇故事，也感受到當地婦女告訴她「水井真的能改變生命！」的激動與感動。

許瑋甯拜訪懷孕生子後又返校的少女艾瑪。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯送給艾瑪她親手以棉線畫的花，祝福她夢想成真。（台灣世界展望會提供）

許瑋甯最難忘的是最後一站探訪資助孩童14歲的敏娜（Minna），她與敏娜一起聊天、互動，聽敏娜分享她與資助人之間的情感連結後，「她也許把我當成沒機會遇到的資助人，當我們整個團隊要離開時，她追上來，追到拖鞋都被踩壞了，只穿著一隻鞋的她衝上來牽著我的手，臨上車前，她再度繞過車頭跑過來跟我掰掰，然後怯生生地把手張開來，想要一個擁抱。」她坦言自己上車後有種無法說出來的心酸與感動，心情難以言喻，但知道他們會好好生活下去，而且未來會更好。

許瑋甯與受資助女童敏娜一起唱歌跳舞。（林淑娟攝）

許瑋甯與受資助女童敏娜對談。（林淑娟攝）

三年前同樣隨台灣世界展望會前往肯亞卡庫馬（Kakuma）難民營的許瑋甯，這一次在莫三比克的計畫區有了截然不同的體會：「我感到驚喜又驚訝，看見完善的各樣計畫打造出完整的社區。這裡的大人、小孩臉上都帶著微笑，看起來安定又滿足，而且對未來充滿盼望。」她在探訪受助兒童時發現，許多我們看來很基本的東西，對於受助家庭來說卻是生命中的全部，例如一輛腳踏車，可以讓一個孩子準時上學，擁有求學的機會。

許瑋甯表示，她在當地受到居民和孩子們全然的接納，即便有語言隔閡，卻毫無距離，「那裡是全然開放、擁有愛的地方！」在莫三比克行程中有著滿滿感動的她，也在記者會上展出她親自繪製的油畫畫作，「這是在莫三比克每天收工路上看到的日落與風景，下方是深不見底、舊的水源，代表著過去；樹則代表著透過資助兒童計畫，開枝散葉成為一顆家庭樹，幫助更多的人，未來可以像天空一樣擁有magic hour（魔幻時刻），有日出、有日落。」

許瑋甯把她對莫三比克行的心情分享化為油畫。（盧禕祺攝）

她此行看見了莫三比克的需求與轉變，「這個世界大家都太關注自己，但我覺得應該用自己的眼睛去看千萬人，去看世界各地所有需要幫助的人。」她強調，資助兒童不困難，只要把一天一杯的飲料或每餐的飯後甜點錢省下來，就可以幫助到他們整個人生，「你會感到很驕傲，覺得自己做了改變一生的事情。」

她從2007年開始陸續資助孩童，最多時曾有20位，目前還持續資助18位。她說，這些資助孩子的信件或成長報告，常成為她力量的泉源，「好幾次我在挫折時收到信，心裡瞬間變得很平靜。」她鼓勵大家加入資助兒童計畫，回到最初的感動與連結，「因為你永遠會知道有一個人在地球的另一端，愛著你」。

許瑋甯與莫三比克的可愛孩子們合影。（台灣世界展望會提供）

更多了解「資助她，改變非洲的1000個契機！」及線上資助、捐款，請至台灣世界展望會官網

郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「資助非洲女童」

愛心服務專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：[email protected]

許瑋甯呼籲大家一起加入資助兒童行列。（盧禕祺攝）

(中時 )