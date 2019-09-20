修杰楷、林予晞、黃尚禾、唐振剛20日到TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚 》宣傳新戲《天堂的微笑》，跟節目主持人曾國城、詹姆士玩料理對決，聊到即將到來的金鐘獎，修杰楷直言不會跟入圍視后的愛妻賈靜雯一起走紅毯，也不會干預她的金鐘戰袍，考量實際因素自己要回家帶小孩，兩人早在入圍當下已經先吃飯慶祝過。

另修杰楷跟賈靜雯夫妻倆的女兒咘咘跟Bo妞紅過頭，常被不肖廠商偷拿肖像當廣告，修表示都透過經紀公司處理，也請大家高抬貴手，給他們保留一點隱私，至於會不會讓女兒們接廣告代言賺錢，他表示目前沒有這樣的打算。

同劇演員林予晞則分享常藉由錄影找曾國城鑽研料理，曾詢問：「妳到底學到什麼？」林搞笑回：「有學到講話聊天的技巧！」一旁的食尚大廚詹姆士意有所指地說：「要學做菜還是要找對師父學。」

節目中修杰楷作為來賓代表挑戰甩甩餅，還現場做一道蕃茄炒蛋露手藝，平常會擔任煮夫的他，廚藝獲詹姆士和曾國城的認可，曾吃過修煮的家常菜，給予好評，上次一起吃飯是賈靜雯正在鑽研麻花麵產品，向曾的曾拌麵取經，因為大家是好朋友，曾也不吝嗇分享心得。

(中時 )