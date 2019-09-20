美國食藥局日前於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」。國內共有38款藥品使用該原料藥，食藥署即起展開預防性下架，具體數量仍未釐清。若業者未依規定進行預防性下架，可依《消保法》，處以6-30萬的罰鍰。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該署日前接獲美國食藥局國際警訊後，隨即展開全國清查，原僅要求廠商一個月內完成檢驗，再視結果決定是否下架。經參考國際作法，仍決定為安全起見，進行預防性下架。

預防性下架的藥品，包括治吉胃福適治潰定日一膜衣錠300毫克、＂大豐＂善待胃注射液１０毫克／毫升、悅擬停膜衣錠150毫克、潰克定膜衣錠１５０公絲（鹽酸雷尼得定）、固胃治潰膜衣錠、優樂潰膜衣錠７５毫克（雷尼替定）、＂信東＂ 利爾錠膜衣錠１５０公絲、利爾注射液１０公絲／公撮（雷尼得定）等，共38款，主要用於胃灼熱、消化不良（酸引起）、胃酸過多、十二指腸潰瘍等。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，NDMA在人體中的每日容許攝取量（ADI）為96ng。若比照降血壓藥的標準，300mg的藥品若含有超過0.3ppm的NDMA，即超過人體可接受範圍。目前前述38款藥品正進行檢驗，確認安全無虞後，才可重新上架。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，NDMA是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據。

食藥署提醒民眾，疾病的治療需持續，切勿隨意停藥。如對目前使用的胃藥有疑慮，可洽藥師、醫師討論換藥事宜。若業者未依規定進行預防性下架，可依《消保法》，處以6-30萬的罰鍰。

(中時 )