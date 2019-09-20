長榮航空直營旅行社「長汎假期」為回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，9月20日起購買國外旅遊行程，加1元即贈送國內線機票，且比照國際最高可享30公斤的行李優惠，活動推出立刻引起熱烈回響。

長汎假期串聯長榮集團資源，推出「買國外＋1元送國內」活動，凡是設籍於金門、馬祖及澎湖地區的民眾，只要購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，多花1元就送國內線機票，省下的費用，可大幅提升出國的意願及旅遊品質。

長汎指出，金馬澎地區的居民，若是一家大小出國旅遊，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，大大降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期發現這個問題，希望能讓金馬澎居民享受到出國旅遊的樂趣，特別結合長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規劃輕省出國的在地化即時服務。

參加活動的民眾，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量還可由原本的10公斤提高到30公斤，旅客可以放心在國外購物，不必擔心國內線要多花錢升級行李。

長汎表示，目前嚴選國外八大熱門團體旅遊行程，熱銷前三名行程包括「FUN遊法國城堡10日」6萬5900元起，直飛巴黎造訪「世界第8大奇蹟」聖米歇爾山；「山陰山陽鳥取包機5日」4萬2900元起，入住溫泉旅宿感受歷史悠久的大和湯浴文化；「無購物萬象清邁豐富5日」2萬3800元起，搭乘傳統嘟嘟車遊覽蘭納古城。

來自金門的陳小姐說，日前才與家人出國，10多個人的國內線機票就4萬多元，未來有這個方案當誘因，確實對離島居民安排出國有很大吸引力。

(中時 )