對於石木欽委由律師發函批評司法院院長許宗力「失職操弄」、縱容洩密，司法院回應行政調查過程都要求相關人員嚴守祕密，司法院無從得知媒體之消息來源，倘若本院同仁有洩密之行為，亦必當嚴懲。

另關於司法院在人審會調查前就發布新聞稿一事，司法院解釋是因各媒體都在13日清晨即報導石木欽涉嫌不當行為，考量公懲會委員長是非常崇高的司法首長職務，廣受各界關注，司法院有向社會大眾說明及澄清的必要。

(中時 )