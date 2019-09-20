石木欽批許司法院院長「失職操弄」司法院回應了 19:572019/09/20 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 石木欽委由律師發函給司法院。資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於石木欽委由律師發函批評司法院院長許宗力「失職操弄」、縱容洩密，司法院回應行政調查過程都要求相關人員嚴守祕密，司法院無從得知媒體之消息來源，倘若本院同仁有洩密之行為，亦必當嚴懲。 另關於司法院在人審會調查前就發布新聞稿一事，司法院解釋是因各媒體都在13日清晨即報導石木欽涉嫌不當行為，考量公懲會委員長是非常崇高的司法首長職務，廣受各界關注，司法院有向社會大眾說明及澄清的必要。 (中時 ) #司法院 #許宗力 #媒體 #報導 #洩密 也許您會感興趣 推薦閱讀 石木欽案 藍委嗆司法院長下台 小英道歉 04:102019/09/16 政治要聞 仙台辯護士會＆桃園律師公會 交流賞球相見歡 04:102019/09/17 產業特刊 皇后貞操補破網 04:102019/09/17 時論廣場 石木欽涉不當行為 移送監察院 18:412019/09/17 社會 司法院開鍘 石木欽遭送監院調查！請辭公懲會委員長 獲總統批准 04:102019/09/18 社會新聞 司法照妖鏡 法官應高規格自律 04:102019/09/18 社會新聞 疑10法官捲入 劍青檢改促嚴查 04:102019/09/18 社會新聞 幫色法官發言 陳志祥彈劾未過 04:102019/09/18 社會新聞 司法院昨開鍘把石木欽案送監院 3名監委今主動調查 21:102019/09/18 政治 暗指許宗力操作 石木欽發律師函警告 16:142019/09/20 社會 社會熱門新聞 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 就是不讓他占上風 韓國瑜出這招搶先頒獎破案警 - 社會 民眾台東海灘撿奇石 驚見6千萬海洛因毒磚 - 社會 檢警倉庫查扣疑似仿冒精品 連千毅喊告 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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