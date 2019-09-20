慈濟基金會中區榮董團隊20日前往苗栗縣通霄鎮啟明國小，由團隊成員紀邦杰醫師、黃啟哲教授帶領數十位慈濟志工隨著班親會時間，贈送各班級靜思語木匾、品格之星紫檀木筆1支、靜思人文出版之書籍1本，藉由好品德的表揚，讓學生見賢思齊，創造正向優質的人文環境。

慈濟基金會中區榮董團隊7學期走遍340所學校及10餘所機構頒贈靜思語木匾，共頒贈9190片，透過建築師林文成牽線，得知啟明國小致力推動品德教育，透過品德的深化，讓學生的人生更穩健，走得更長遠。

啟明國小品德教育推行「三好運動」，學習「說好話、做好事、當好人」，每月由班級選出1名品格之星，在升旗典禮公開表揚，並可以到校長室當小客人、吃蛋糕，透過即時獎勵，讓好的行為能夠散播，達到正向的循環。108學年進一步推動「品德小語」運動，由全校師生創作生活智慧小語，每周背誦1段，讓學習心口如一。

6年級學童陳湘蓉獲選「勤學月」品格之星，分享自己的勤學歷程，她表示，有問題勇敢問老師，運用抄寫方式加深記憶，面對考試提早準備，上課認真配合課後複習，就能得到優異的成績。

推動品格小語的老師冉明珠表示，學生的智慧需要透過老師的啟發，品德的累積，要從生活當中一點一滴開始，學校老師也很樂於提供智慧，每名學童到校第1句話都會跟老師說「老師早，祝您有美好的一天！」這種好習慣，從學校帶入家庭，就會一點一滴形塑正向的社會風氣。

家長會長洪靖維表示，學校的品格教育做得相當成功，學生對人非常有禮貌、做事認真負責、也樂於幫助同學，回到家裡也會主動做家事，這種好習慣的養成，對於學生來說，是他一輩子寶貴的資產。

啟明國小校長趙文德提到，白沙屯屬於媽祖文化區，對於媽祖的大愛精神都非常敬佩，師生期許能夠像媽祖一樣，不僅做好自己，也能夠幫助別人，學校結合課程與生活教育，將把這些靜思語木匾放在班級及公共區域，讓學童落實三好運動。

(中時 )